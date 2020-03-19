Стал известен новый глава Тернопольской ОГА

Кабинет министров согласовал проект указа президента Владимира Зеленского об увольнении главы Рогатинской районной госадминистрации Владимира Труша из-за перехода на другую работу и проект указа о его назначении главой Тернопольской областной государственной администрации.



Об этом в среду заявил премьер-министр Денис Шмыгаль правительства, передает Укринформ.



"Труш Владимир Любомирович на данный момент находится в Офисе президента. Он здесь не с нами, но я имел с ним разговор, собеседование. Буду просить членов Кабинета министров поддержать данную кандидатуру. Достойный кандидат. Нам нужно вернуть управляемость областей", – сказал Шмыгаль.



Напомним, согласно статье 118 Конституции Украины, главы местных государственных администраций назначаются на должность и освобождаются от должности президентом страны по представлению Кабинета министров.



Ранее в этот же день Зеленский уволил тернопольского губернатора Игоря Сопеля, который занимал этот пост с 1 ноября 2019 года. Сопель ушел с должности из-за ситуации, которая возникла в Тернопольской области в связи с эвакуацией граждан из Китая.

