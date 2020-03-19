В Испании берут в аренду собак или гуляют с игрушечными, чтобы обойти карантин

Жители Испании используют выгул собак, чтобы выходить из дома во время карантина. В стране отмечены случаи, когда владельцы собак предлагают своих животных в аренду, чтобы подышать свежим воздухом.



Власти Испании ввели строгие ограничения на передвижения на 15 дней. Гражданам запрещено выходить из дома, за исключением острой необходимости и выгула собак. Некоторые владельцы питомцев пользуются этим исключением, чтобы обойти правила.



Одни выходят на прогулки с игрушечными животными. Другие предлагают своих четвероногих любимцев в аренду. Диапазон цен на такую услугу широк. Стоимость разовой аренды доходит до 50 евро.



В связи с этим полиция предупреждают о штрафах за попытки обойти карантин без веской причины. А мэр Мадрида Хосе Луис Мартинес Альмейда призвал владельцев собак не злоупотреблять выгулами.



"Логично, что собаку следует выгуливать, но это нужно делать в течение минимально необходимого времени", - сказал он.

