Киев резко поднялся в рейтинге самых дорогих городов

С 2019 года Киев поднялся на 22 позиции в рейтинге самых дорогих городов мира и занял 86 место. Об этом говорится в отчете Worldwide Cost of Living 2020 издания The Economist.



Всего рейтинг состоит из 133 городов. Вместе с Киевом на 86 месте располагается Москва.



Эксперты считают, что движение Киева в рейтинге зависит от укрепления гривны в 2019 году. В том числе в столице изменились цены из-за роста минимальной и реальной зарплаты.



В пятерке рейтинга самых дорогих городов мира находится Сингапур, Гонконг, Осака Япония, Нью-Йорк и Париж.



Также самыми дешевыми стали Дамаск в Сирии, Ташкент в Узбекистане, Алматы в Казахстане, Буэнос-Айрес в Аргентине и Карачи в Пакистане.



Для сравнения взяли 400 цен на 160 продуктов и услуг, в частности на еду, напитки, одежду, товары для дома, личного ухода, аренду жилья, транспорт, коммунальные услуги, частные школы, домашних работников и отдых.

