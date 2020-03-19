Сиквел «Троллей» выйдет одновременно в кино и на стриминг-сервисах

Компания Universal Pictures выпустит мультфильм «Тролли. Мировой тур» в кинотеатрах и на цифровых платформах одновременно — 10 апреля. Решение изменить прокатную модель в студии приняли на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер в ряде стран. Об этом сообщает Variety.



Кроме того, с 20 марта на стриминговых платформах появятся фильмы Universal «Эмма», «Охота» и «Человек-невидимка», которые уже идут в прокате. Эти картины можно будет посмотреть в течение 48 часов за $19,99 (около 1,5 тысячи рублей).



Как объяснил глава NBCUniversal Джефф Шелл, из-за сложившейся ситуации в мире, когда многие страны перешли на карантинный режим, в студии решили предоставить зрителям возможность посмотреть эти фильмы дома.



«Мы надеемся и верим, что люди все еще будут ходить на фильмы в кино там, где это доступно, но мы понимаем, что для людей в разных регионах мира это становится все менее возможным», — заявил глава NBCUniversal Джефф Шелл.



О своем решении Universal объявила после уик-энда, который стал слабейшим в американском прокате за последние 20 лет. Минувшие выходные принесли кинотеатрам всего $55,3 миллиона. Это худший результат с сентября 2000 года.



Ранее из-за пандемии коронавируса перенесли премьеры таких крупных голливудских проектов, как 25-й фильм о Джеймсе Бонде «Не время умирать», «Мулан», «Форсаж 9» и «Тихое место 2». По предварительным оценкам, из-за переносов студии уже потеряли $7 миллиардов и могут потерять $17 миллиардов, если ситуация не улучшится.





