Рэдклифф рассказал, что роль Поттера привела его к алкоголизму

Дэниел Рэдклифф уже неоднократно признавался в своих интервью, что у него были проблемы с алкоголем во время и после съемок в «Гарри Поттере», но актер впервые заговорил об этом так откровенно. В разговоре с BBC Radio 4 Рэдклифф рассказал о своей зависимости:



«Если я выходил куда-то и напивался, людям это становилось очень интересно. Ведь это был не просто какой-то пьяница, а «О, смотрите, Гарри Поттер напивается в баре!», — сказал актер, добавив, что это был не просто интерес, а «издевательский интерес». «Почему-то многим было очень смешно», — отметил Рэдклифф.



С этими насмешками актер справлялся, выпивая еще больше, что продолжалось на протяжении нескольких лет — к финалу съемок в «Гарри Поттере» и некоторое время после окончания саги. По словам Дэниела, после «Гарри Поттера» он испытывал панику и не знал, что делать дальше. «Это была паника, я просто не очень понимал, что делать дальше, и мне было некомфортно быть собой, чтобы оставаться трезвым».



Впрочем, актер также рассказал, что в его семье были алкоголики и, возможно, тут сыграла наследственность. «Меня всегда будет волновать вопрос: все обернулось бы так в любом случае или это все-таки из-за «Гарри Поттера»? В моей семье были алкоголики несколько поколений назад. Не мои родители, спешу добавить».



Справиться с алкоголизмом, по словам Рэдклиффа, ему помогли его друзья и семья.



У актера недавно вышел экшен-фильм «Пушки Акимбо». Кроме того, он снимается в сериале «Чудотворцы» со Стивом Бушеми и играет в театре The Old Vic в постановке по пьесе Сэмюэла Беккета Endgame вместе с Аланом Каммингом.





