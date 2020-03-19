Скверный характер - залог здоровья мозга

Женевский университета сделал неожиданное открытие: конфликтный характер затрудняет человеку жизнь в коллективе, но поддерживает здоровье мозга, снижая риск болезни Альцгеймера, передает ТАСС. Сообщается, что на протяжении пяти лет исследователи следили за 65 добровольцами (мужчины и женщины) старше 65 лет.



Учитывались результаты сканирования головного мозга, данные об образе жизни и психологические особенности добровольцев. Выяснилось: неприятные в общении люди, легко идущие на конфликт и не склонные к компромиссам, реже имели в мозге токсичные отложения, грозящие болезнью Альцгеймера. Нейронные сети, связанные с памятью, выглядели значительно лучше у этой группы добровольцев.



Положительно влияет и тяга к жизненным экспериментам. Это обусловлено позитивным эффектом, производимым постоянной тренировкой для мозга. Специалисты подчеркивают: покладистость характеризует личности, легко адаптирующиеся, которые прежде всего хотят соответствовать пожеланиям других, избегать конфликтов и искать сотрудничества. И такие люди чаще остальных имеют проблемы на нейронном уровне.

