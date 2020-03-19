Более 800 украинцев находятся на карантине в других странах - МИД

По состоянию на 9:00 четверга, 15 776 граждан Украины вернулись на Родину из-за рубежа, а более 800 - до сих пор находятся за рубежом на карантине. Об этом сообщает Министерство иностранных дел в Telegaram-канале, передает УНН.



Так, по состоянию на сегодняшнее утро, 861 украинский гражданин за границей находится на карантине. Всего МИДу известно о 11 гражданах, которые заразились коронавирусом и сейчас проходят лечение в медучреждениях мира.



Еще пятеро граждан выздоровели, одна гражданка, которая заболела в Италии, 13 марта умерла.

