Нацбанк рассказал о переговорах с МВФ

В Национальном банке Украины рассказали, что Киев ведет переговоры с Международным валютным фондом по двум программам поддержки, сказал глава НБУ Яков Смолий во время встречи с топ-менеджерами 50 крупнейших украинских банков и ассоциаций, пишет пресс-центр финучреждения.



Сейчас Украина обсуждает из МВФ новую программу расширенного финансирования.



"Также МВФ консультируемся относительно возможного получения Украиной финансирования в рамках механизмов неотложной финансовой помощи, которую Фонд предусмотрел для преодоления проблем странами с низким уровнем доходов и развивающихся экономик и которые больше всего страдают от эффекта эпидемии коронавируса", - сказал он.



По его словам, результаты переговоров будут в ближайшие недели.

