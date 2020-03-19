За украинцами в Польшу отправят дополнительный поезд

Для эвакуации украинцев из Польши из-за пандемии коронавируса в Перемышль (Пшемысль) отправят дополнительный поезд. Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.



По его словам, на 20 марта открыта продажа билетов на четыре специальных поезда из Польши. Билеты можно приобрести исключительно на сайте "Укрзализныци". В частности, в расписание добавили поезд №717/718, который отправляется из Пшемысля в 02:30 и прибывает в Киев в 10:30.



За украинцами в Польшу отправят дополнительный поезд

