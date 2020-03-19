Киев организовывает доставку продуктов и лекарств одиноким пенсионерам – Кличко

Власти Киева организовывают доставку продуктов и медикаментов одиноким людям пожилого возраста, так как эта категория населения наиболее уязвима в связи с распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, заявил мэр Киева Виталий Кличко.



"Мы понимаем, что категория людей 60+ наиболее уязвима к коранавирусу и именно поэтому мы организовали доставку продуктов, медикаментов, средств гигиены для одиноких пенсионеров, - чтобы максимально ограничить их контакты с другими людьми", - сказал Кличко на брифинге в четверг.



По его словам, более 12 тысяч одиноких киевлян пожилого возраста нуждаются в такой помощи.



"Все социальные работники инструктированы о предотвращении распространения инфекции, соблюдают правила гигиены, когда посещают людей", - сказал городской голова.



Кличко добавил, что всего в столице проживает более 600 тысяч людей старше 60 лет.

