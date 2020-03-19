Выявлен первый заразившийся COVID-19 от Шахова

В Киевской области второй человек, у которого выявили коронавирус, заразился от первого подтвержденного случая COVID-19. Об этом в четверг, 19 марта, сообщает КГГА.



"В Киевской области подтвержден второй случай заболевания коронавирусом. Это женщина, член семьи первого больного в Киевской области. Сейчас их состояние врачи оценивают как средней тяжести", - говорится в сообщении.



Как известно, первым с коронавирусом на Киевщине является нардеп Сергей Шахов.



Отметим, по состоянию на вечер 18 марта установлены 50 человек, которые контактировали с Шаховым. Члены комитета ВР по экологии самоизолировались.



В комментарии УП он сообщил, что заболевание подтвердили у его сестры.



По его словам, сейчас ждут результаты анализов на коронавирус мать и жена нардепа. Вся семья изолирована.



Относительно своего самочувствия, то нардеп отметил, что время от времени у него поднимается температура.



Отметим, всего в области выявлено 5 случаев подозрения на заболевание. Из них 2 человека госпитализированы в Белой Церкви, 2 - в Киево-Святошинском районе, 1 - в Броварах (не подтвердился).

