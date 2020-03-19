Метро Киева будет полностью закрыто минимум до 3 апреля

Решение о закрытии киевского метрополитена до 3 апреля не будет пересмотрено. Это еще раз подтвердил мэр Киева Виталий Кличко сегодня на брифинге. "Отмена движения метрополитена до 3 апреля – это вынужденная мера на опережение", - заявил он.

"Вчера некоторые люди, которые не являются специалистами и ответственными за транспортную область, сделали заявление, что возможно частичное возобновление работы метрополитена. Это персональное мнение этих людей", - отметил он.



Также мер Киева рассказал, что количество городского транспорта планируется увеличить, особенно для доставки людей в спальные районы. Многие частные перевозчики сократили количество автобусов, мэр столицы пообещал бороться с этим.



Кличко также призвал киевлян по возможности оставаться дома.



По словам Кличко 230 экспресс-анализов на коронавирус сделаны в Киеве на прошлой неделе, город закупил 39 новых машин скорой помощи, которые оснащены аппаратом искусственней вентиляции лёгких и организовал перевозки людей на работу. Сегодня поступило в Киеве 62 тысяч масок, на следующей неделе ожидается ещё 100 тысяч.



Напомним, что в среду, 18 марта, секретарь Киевсовета Владимир Прокопов сообщил, что столичный метрополитен, возможно, скоро возобновит свою работу. Мэр Киева Виталий Кличко опроверг его слова и обвинил в некомпетентности.

