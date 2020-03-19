Советник Трампа возглавит делегацию США на 75-летии Победы в Москве

Советник президента США по нацбезопасности Роберт О`Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Москве, сообщил американский посол Джон Салливан.



"Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех", — отметил он в заявлении, которое есть в распоряжении РИА Новости.



Юбилейный парад Победы состоится 9 мая на Красной площади, свой визит в российскую столицу подтвердили лидеры 17 стран.



Ранее американская сторона сообщила, что, хотя Дональд Трамп на праздновании Дня Победы присутствовать не будет, Вашингтон отправит в Москву высокопоставленную делегацию, если планы России по проведению мероприятия не изменятся из-за пандемии коронавирусного заболевания.

