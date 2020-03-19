Киев получит еще несколько десятков аппаратов ИВЛ

В больницах Киева есть две сотни аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), еще несколько десятков будут получены на следующей неделе, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.



"Аппаратов искусственной вентиляции легких в Киеве 200, из них – 133 в инфекционных отделениях больниц", - сказал Кличко на брифинге в Киеве.



"Мы заказали дополнительно аппараты искусственной вентиляции легких и рассчитываем, что еще несколько десятков аппаратов будут получены уже на следующей неделе", - добавил городской голова.

