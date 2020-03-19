Столтенберг назвал ситуацию с коронавирусом беспрецедентным кризисом

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал ситуацию от распространения нового коронавируса беспрецедентным кризисом, но выразил уверенность, что он будет преодолен совместными усилиями.



"Это беспрецедентный кризис, но мы превозмогали кризисы и раньше, вместе мы выстоим и кризис с коронавирусом", - сказал он на пресс-конференции.



Столтенберг добавил, что альянс начал предпринимать внутренние меры по предотвращению распространения вируса еще в январе.

