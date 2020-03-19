У Минздрава четыре сценария борьбы с коронавирусом

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко озвучил алгоритм Министерства здравоохранения в случае распространения коронавируса в Украине, пишет в четверг, 19 марта, РБК-Украина. Алгоритм разработали в Минздраве на примере других стран.



"Мы четко сейчас разработали алгоритм реагирования, основанный на сценарии развития вспышки на базе страны Италии. Мы видим, что 70% в Италии переболеет легкими формами... Поэтому по нашему стандарту оказания медицинской помощи, который полностью учитывает лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медпомощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции. Для остальных 20%, которые будут нуждаться в госпитализации, мы уже четко распланировали карту, чтобы все понимали куда, какой случай доставить", - заявил Ляшко.



Такие сценарии предусмотрены под определенное количество людей, которые одновременно имеют COVID-19.



Второй сценарий - это переход за пределы стационарных отделений или инфекционных больниц. В таких случаях будут привлекать перепрофилированные заведения, то есть заведения терапевтические, которые будут также принимать тяжелобольных.



Главный санитарный врач рассказал также о третьем сценарии.



"Третий сценарий предусматривает, когда в случае введения чрезвычайного положения, можно будет привлекать частные заведения", - добавил Ляшко.

