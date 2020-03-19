Пандемия коронавируса уменьшила уровень загрязнения воздуха в мире

В связи с карантином, который был объявлен практичекски в каждой стране, а также полным прекращением авиасообщений, мировое производство снижается, а с ним снижаются выбросы заводов и фабрик.



Отмечается,что по предварительным оценкам, уровень монооксида углерода (угарный газ, образующийся, в том числе, при работе двигателей автомобиля) по сравнению с прошлым годом упал на 50%.



По оценкам климатологов, за две недели использование энергии и сокращение выбросов в Китае составило 25%, по итогам года это может привести к снижению выбросов CO2 на 1%.



Также сокращение производств наблюдается и в Италии, где наблюдается наивысшая вспышка эпидемии. Но благодаря этому, в Венеции очистились каналы, где от отсутствия туристов вода стала прозрачной.

