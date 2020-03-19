Нигерия увеличит добычу нефти на треть

Нигерия объявила о планах увеличить добычу нефти примерно на треть – до 2,5 млн баррелей в сутки в ближайшие несколько недель. Об этом сказал государственный министр нефти страны Тимипре Силва, сообщает ТАСС в четверг, 19 марта.



"Мы сможем производить свыше 2,6 млн б/c, включая конденсат", – заявил Силва.



По словам Сильвы, ценовая война на рынке "черного золота" негативно сказывается на всех экспортерах нефти, поэтому Нигерия попробует частично компенсировать убытки. Также он выразил надежду, что Россия и Саудовская Аравия вскоре смогут урегулировать свои разногласия.



Нигерия входит в ОПЕК и занимает 13 место по добыче нефти в мире. В феврале страна добывала в сутки 1,8 млн баррелей. Основные месторождения расположены на юге Нигерии, в дельте реки Нигер и на морском шельфе.

