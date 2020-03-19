Минздрав озвучил способ лечения украинцев с легкой формой COVID-19

Украинцев с легкой формой протекания коронавируса будут лечить амбулаторно при домашней самоизоляции, заявил заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, пишет 112 Украина в четверг, 19 марта.



По его словам, Минздрав разработал алгоритм лечения, который базируется на сценарии развития вспышки в Италии.



"Мы видим, что 80% людей в Италии все равно болеют легкими формами, поэтому по нашим стандартам оказания медицинской помощи, которые полностью адаптированы под рекомендации ВОЗ и учитывают лучшие практики КНР и Италии, мы будем предлагать и оказывать медицинскую помощь в легких случаях амбулаторно при домашней самоизоляции", - сказал Ляшко.



Остальных 20% заболевших на коронавирус будут госпитализировать.



В правила алгоритма посетят диспетчеров экстренной медицинской помощи, чтобы понимать, как предоставлять помощь пациенту.

