В США заявили о начале финансового кризиса

Американский инвестбан Bank of America объявил о полномасштабном финансовом кризисе в США, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на доклад ведущего аналитика финорганизации Мишель Мейер.



По ее словам, избежать рецессии в экономике США уже не удастся.



"Мы официально заявляем, что американская экономика упала в рецессию, присоединившись к остальному миру, и это очень глубокая просадка", - пишет аналитик.



Мейер прогнозирует, что США грозит рост безработицы, потребительская уверенность потеряна, а накопления - фактически уничтожены. Более того, по ее оценкам, по итогам второго квартала 2020 года экономика США в разрезе квартал к кварталу рухнет на 12% ВВП, а по итогам всего года сократится на 0,8%.



Такой прогноз Bank of America сделал, оценивая перспективы рынка труда. По оценкам Мейер, уровень безработицы США в ближайшее время удвоится, а численность безработных будет расти примерно на миллион человек в месяц на протяжении всего второго квартала, достигнув в итоге 3,5 миллиона человек.



Вместе с тем в банке полагают, что кризис будет краткосрочным. "Хоть обвал и очень жесткий, но мы ожидаем, что он не продлится долго", - пишет Мейер, отметив, что государству не следует скупиться на стимулы для экономики.

