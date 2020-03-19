Tesla готова производить аппараты искусственной вентиляции легких - Маск

Генеральный директор Tesla Маск заявил, что компания готова производить аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ), если в этом будет необходимость.



Об этом он заявил в своем Twitter,



отвечая на предложение пользователя соцсети перепрофилировать завод для создания ИВЛ.



«Мы сделаем вентиляторы, если их не хватит», - заявил Маск.



По словам СЕО компании, Tesla уже производит системы вентиляции для электрокаров и космических аппаратов.



«Tesla производит машины со сложными системами климат-контроля. SpaceX создает космические аппараты с системами поддержания жизни. Аппараты вентиляции легких - это не сложно, но их нельзя начать производить мгновенно", - отметил Маск.



СМИ сообщают, что США могут столкнуться с дефицитом аппаратов ИВЛ уже в ближайшее время, учитывая темпы заболеваемости.



На данный момент, согласно данным сайта Worldometer, в США зафиксировано более девяти тысяч больных коронавирусом и 155 смертей.



Как сообщалось, по состоянию на утро 19 марта, в мире официально зарегистрировано 219 351 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2, 8970 смертей и 85 749 случаев, когда пациенты успешно выздоровели после заражения.

