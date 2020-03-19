Белый дом планирует выплатить американцам по $1 тыс.

Белый дом планирует направить $500 млрд на прямые денежные выплаты гражданам в рамках масштабного пакета стимулирующих мер, которые должны поддержать американскую экономику в условиях пандемии коронавирусной инфекции, сообщил министр финансов США Стивен Мнучин.



Администрация президента США Дональда Трампа работает над тем, чтобы граждане получили выплаты в течение ближайших трех недель, заявил Мнучин в интервью Fox Business News.



Правительство планирует выплатить гражданам по $1 тыс. на взрослого и по $500 на ребенка, сказал Мнучин. Таким образом, семья из четырех человек получит $3 тыс.



Если через шесть недель кризис не завершится, правительство США может повторить выплаты гражданам в том же размере, отметил Мнучин.



Пока неясно, каким будет пороговый уровень дохода граждан для получения единовременных выплат. По данным The Hill, сенаторы-республиканцы предлагают производить выплаты лишь тем гражданам, годовой доход которых ниже $75 тыс. на человека или $150 тыс. на семейную пару.



"Думаю, это понятно, что мы не будем посылать чеки людям, зарабатывающим миллион долларов в год", - говорил Мнучин ранее на этой неделе.



Власти США также планируют выделить $300 млрд предприятиям малого бизнеса для того, чтобы они могли продолжать платить зарплаты своим сотрудникам, и еще порядка $200 млрд на кредитование Федрзеревом компаний из отраслей, наиболее серьезно страдающих в результате нынешнего кризиса, в том числе, авиакомпаний.



В общей сложности пакет стимулов, который еще предстоит одобрить американским законодателям, составляет порядка $1,2 трлн.



Ранее Белый дом и Конгресс уже одобрили два пакета стимулирующих мер. Трамп 6 марта подписал законопроект, предусматривающий экстренные расходы бюджета в размере $7,8 млрд в ответ на распространение коронавируса нового типа, а также разрешающий использование для борьбы с пандемией $500 млн из программы медицинского страхования Medicare, выделяемых на телемедицину. Таким образом, общий объем средств, направленных на борьбу с COVID-19, составил $8,3 млрд.



Мнучин сообщил в четверг, что правительство США может увеличить объемы размещения облигаций, чтобы воспользоваться низкими процентными ставками и рефинансировать долг.



Он отметил, что основная часть средств, которые власти направят на поддержку бизнеса, будет в форме кредитов, и компаниям придется их вернуть.



По мнению Мнучина, Штатам необходимо направить $10-20 млрд на пополнение Стратегического нефтяного резерва (Strategic Petroleum Reserve, SPR).



Он выразил уверенность в том, что американская экономика быстро наверстает упущенное, и четвертый квартал текущего года станет для нее "грандиозным". "Мы победим этот вирус" и быстро вернемся "в нормальный мир", сказал Мнучин.

