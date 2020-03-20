В Черновицкой области пять новых случаев коронавирусной инфекции

В Черновицкой области зафикисированы ещё пять новых случаев коронавирусной инфекции. Это значит, что число больных в "украинской Ухани" уже 15 человек, а по всей стране - сразу 26 человек, из которых трое скончались. О новых больных сообщил губернатор области Сергей Осачук в 23:35 в прямом эфире в Facebook.

Он подчеркнул, что новые пациенты являются контактными лицами ранее подтвержденных случаев и в очередной раз призвал жителей к самоизоляции.



Также Осачук рассказал, что в части сел на территории области (Колинкивцы, Бычкивцы, Грозовцы, Топоривцы) выставлены медико-санитарные блокпосты, на которых будут осуществлять скрининг температуры жителей на въезде и выезде из сел и проводить информационную работу с населением.

