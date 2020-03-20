СУП настаивает на полноценных налоговых каникулах и льготных кредитах для зарплат

Союз украинских предпринимателей (СУП) призвал правительство немедленно возобновить активное сотрудничество с Международным валютным фондом и указал на необходимость ввести полноценные налоговые каникулы для бизнеса и льготные кредиты для выплаты зарплат.



"Мы считаем, что бизнесу нужны настоящие налоговые каникулы, беспроцентные или льготные кредиты для выплаты зарплат и бюджетные компенсации потерь, а не только отмена штрафов и проверок", - указала бизнес-ассоциация в Facebook в четверг вечером.



В таких сложных условиях Украина как никогда нуждается в поддержке международного сообщества и возобновления сотрудничества с МВФ, полагают в СУП.



"СУП призывает украинскую власть немедленно возобновить активное сотрудничество с МВФ и другими международными партнерами для финансовой поддержки в преодолении, в том числе, последствий пандемии коронавируса", - указала ассоциация в сообщении.



"В ином случае Украине может угрожать дефолт, что является абсолютно неприемлемым и повлечет для украинских предприятий остановку программ международного кредитования и страхования, падение курса гривни, остановку международных проектов и иностранных инвестиций", - добавляет СУП.

