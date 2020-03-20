На Украине число жертв коронавируса увеличилось до трех

В Ивано-Франковске умерла женщина, инфицированная коронавирусом COVID-19, сообщает Минздрав Украины в Телеграм-канале.



"Пациентка поступила в больницу в тяжелом состоянии. Долгое время она занималась самолечением и слишком поздно обратилась к врачам. Женщина умерла через сутки после госпитализации, еще до получения результатов теста на COVID-19", - отмечается в сообщении.



Как сообщалось, 21 случай острого респираторного заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом SARS-CoV-2, зафиксирован на Украине в четверг по состоянию на 20:00 19 марта."По результатам исследования вирусологической референс-лаборатории Центра общественного здоровья Украины получено всего 17 положительных результатов на Covid-19: Черновицкая (10), Житомирская (1), Киевская (2), Донецкая (1), Ивано-Франковская (1) области и г.Киев (2). По результатам исследований региональных лабораторий выявлено: Днепропетровская - 2; Житомирская - 1; также один случай подтвержден в г.Киев, сообщил Центр общественного здоровья.

