Голландские ученые попытаются установить уровень иммунитета к COVID-19

Ученые из центров крови в Нидерландах намерены на регулярной основе исследовать донорские образцы крови на сопротивляемость новому типу коронавируса, чтобы установить уровень иммунитета населения, сообщает интернет-издание Dutch News.



Как заявила компания-оператор центров крови Sanquin, предполагается исследовать поступающие образцы плазмы и крови на наличие в них антител, которые показывают, что человек выработал иммунитет к вирусу. Как отмечает издание, особый интерес для исследователей представляют доноры плазмы, поскольку они сдают свои образцы в среднем пять раз в год. Это поможет ученым следить за тем, как изменяется уровень иммунитета к вирусу среди населения. Всего в Нидерландах насчитывается около 331 тысячи доноров крови и плазмы, за неделю сдают кровь около 10 тысяч человек.



"Около двух тысяч доноров крови приходят в банки (хранилища) крови каждый день. Это хорошая репрезентативная выборка людей в возрасте от 18 до 79 лет. Мы планируем исследовать первый образец на этой неделе, и если все пойдет хорошо, исследуем весь объем в течение двух недель. Мы начнем с 10 тысяч человек в Нидерландах, именно столько человек сдают кровь за одну неделю", - сказал изданию AD микробиолог компании Ганс Зайер (Hans Zaaijer). По его словам, около 99% доноров уже дали свое согласие на исследование крови, данные будут собраться в анонимном порядке.



Число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в Нидерландах достигло 2460, количество жертв возросло до 76, сообщил ранее в четверг нидерландский национальный институт здравоохранения (RIVM).



В среду вечером, как отмечают местные СМИ, во время обсуждения ситуации с коронавирусом в парламенте министр здравоохранения страны Бруно Брюинс потерял сознание. Как написал министр в Twitter, он был уставший и ему нужен был отдых.



Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 200 тысяч человек примерно в 160 странах, более 8 тысяч человек скончались.

