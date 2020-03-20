Россия расширит ответный черный список в отношении представителей Евросоюза

Россия приняла решение расширить список граждан стран ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, в качестве ответной меры на аналогичные действия со стороны Брюсселя. Об этом в четверг на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



"Российской стороной принято решение о расширении ответного списка, к сожалению, мы вынуждены это сделать, представителей стран-членов, институтов ЕС, которым запрещен въезд на территорию РФ, - сказала Захарова. - Это вопрос паритета".



Официальный представитель МИД РФ назвала катострофической глупостью продление Евросоюзом индивидуальных санкции в отношении граждан России на фоне распространения коронавируса.



"Это полная катастрофа с точки зрения внешнего облика - да и внутреннего содержания - евроинститутов. Мир пытается удержаться на плаву и объединить усилия, найти точки соприкосновения, понимая последствия того, что сейчас происходит", - сказала она в четверг на брифинге.



"Дополнительные рестрикции, которые уж точно никакие бонусы жителям ЕС не принесут, являются просто катастрофической глупостью", - подчеркнула дипломат.



"Вы вообще понимаете, что сейчас происходит в международной политике, вы отдаете себе отчет, что на сегодняшний день все благоразумные политические силы, эксперты, политологическое сообщество занимаются главной целью - поиском достойного и эффективного выхода из сложившейся ситуации? Зачем принимать то, что просто будет сковывать вам руки в дальнейшем при решении ваших же собственных вопросов и проблем?" - заявила Захарова, обращаясь к европейским коллегам.



13 марта Евросоюз официально продлил на полгода индивидуальные санкции в отношении граждан России, срок действия которых истекал 15 марта.

Заявления по Крыму



Она добавила, что Москва расценивает как недружественное последнее заявление главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля по Крыму и считает неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность России.



"Мы рассматриваем допущенные ЕС комментарии как недружественные, - сказала она. - Мы считаем неприемлемым ставить под вопрос территориальную целостность РФ в ее нынешних границах".



Захарова также назвала готовящийся представителями "Меджлиса крымско-татарского народа" (запрещенная в РФ организация) "марш на Крым" провокацией. Дипломат добавила, что Россия призывает не допустить ее осуществления.



"Сейчас готовится еще одна провокация - некий "марш на Крым" 3 мая, - сказала она. - Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России. Мы призываем этого не допустить".



