Генсек ООН объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом

Весь мир в настоящее время находится в состоянии войны с коронавирусом. Об этом сообщил в четверг генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, впервые общаясь с журналистами в формате видеоконференции.



"Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом, - подчеркнул Гутерриш. - Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа - его масштабу". "Мы находимся в беспрецедентной ситуации, и обычные правила больше не могут применяться, - отметил он. - Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время".



Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров объединить усилия в глобальном ответе на эту беспрецедентную угрозу. Среди трех первоочередных задач он назвал устранение угрозы здоровью людей, социальную поддержку и восстановление экономик. "Даже в самых обеспеченных странах мы видим, что система здравоохранения прогибается под давлением, - подчеркнул он. - Затраты на здравоохранение надо незамедлительно увеличить, чтобы закрыть существующие потребности в большем количестве тестов, строительстве медучреждений, поддержке медработников, а также в обеспечении доставки всех необходимых медицинских товаров, при полном соблюдении прав человека".



Гутерриш указал, что экономический спад из-за пандемии больше всего может затронуть развивающиеся страны, женщин и детей. "По всему миру мы должны продемонстрировать приверженность финансовой поддержке стран, которые сталкиваются с финансовыми сложностями. Международный валютный фонд, Всемирный банк и международный финансовые институты играют в этом ключевую роль", - добавил он.



Он также предупредил, что с нехваткой питания могут столкнуться многие дети, которые больше не могут посещать школы. "С тяжелыми условиями сталкиваются и дети. Более 800 млн детей сейчас не посещают школы, а для многих из них именно школы предоставляют их единственный обед за день". "Мы должны обеспечить их доступ к еде и обучению", - призвал Гутерриш.

