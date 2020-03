Рита Ора выпустила горячий клип How To Be Lonely

Популярная британская певица Рита Ора выпустила клип на новую песню How To Be Lonely. Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.



В танцевальном ролике звезда снялась вместе со своим хореографическим коллективом. Ора танцует в белом коротком топе с вырезами на спине и коротких шортах.



Отмечается, что автором трека стал Льюис Капальди, а хореографом - популярный британский танцор Аарон Силлис. Режиссировал видео Том Бирд, ранее снявший клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons.