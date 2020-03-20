Рита Ора выпустила горячий клип How To Be Lonely

Рита Ора выпустила горячий клип How To Be Lonely

Популярная британская певица Рита Ора выпустила клип на новую песню How To Be Lonely. Ролик появился на официальном YouTube-канале исполнительницы.

В танцевальном ролике звезда снялась вместе со своим хореографическим коллективом. Ора танцует в белом коротком топе с вырезами на спине и коротких шортах.

Отмечается, что автором трека стал Льюис Капальди, а хореографом - популярный британский танцор Аарон Силлис. Режиссировал видео Том Бирд, ранее снявший клипы для Florence+The Machine, FKA Twigs и Klaxons.