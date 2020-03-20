Соблюдение правил питания может в защите от инфекций

Испанская академия питания и диетологии установила: правильное питание помогает снизить риск развития инфекций, включая коронавирус. Питание позволяет усилить природную защиту организма - иммунный ответ на патогены.



Специалисты говорят, что диета должна быть "сбалансированной и разнообразной" и включать фрукты и овощи (источник пребиотиков), цельнозерновые продукты, постное мясо, рыбу, яйца, молочные продукты (источник пробиотиков).



"Особенно следует обратить внимание на омега-3 жирные кислоты, присутствующие в рыбе, орехах и оливковом масле. Они обладают противовоспалительным действием, что способствует лучшему иммунному ответу. Дополнительно укрепить иммунитет помогут здоровый сон, физическая активность, отказ от вредных привычек", - говорится в рекомендациях испанских специалистов.

