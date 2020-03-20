Главный раввин Днепра обьявил о закрытии синагоги и призвал сидеть дома

Главный раввин Днепра Шмуэль Каминецкий призвал членов еврейской общины оставаться дома во время карантина из-за коронавируса и не рисковать своими жизнями и жизнями других людей.



Раввин отметил, что он сам записывает обращение, находясь дома, поскольку несколько дней назад синагогу решили закрыть из-за карантина.



"Можно сегодня сидеть дома в пижамах, продлить жизнь и быть здоровым, но нужна дисциплина. Люди, которые говорят "я не боюсь", рискуют своей жизнью и жизнью другого человека. Потому что дело очень опасное, вирус очень заразный, он переходит очень сильно между людьми. Если мы будем дома сидеть, выполнять указания, поймем ответственность, мы людям жизнь спасем", - заявил Шмуэль Каминецкий.

