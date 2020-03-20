Кто короновал вирус?–4

После цикла из трех предыдущих статей несколько знакомых перестали со мной общаться, обидевшись на троллинг, как они считают, их страхов перед коронавирусом. Друзья либо поддерживают, либо молчат. На то они и друзья. Нечто подобное было после майданов, революций и президентских выборов. Тогда нас разделяла или, наоборот, сближала политика, сейчас отношение к карантинным мероприятиям, которые накрыли весь мир и Украину. Куда же нам деться? Как бы мы ни относились к происходящему, ясно одно: мир выйдет из этого кризиса совершенно другим.



Первый и главный урок, который мир уже вынес из карантинных мероприятий, касается ежедневного перемещения огромной массы людей в крупных городах. Очевидно, что ходить на работу в офисы – это старомодная привычка. Абсолютное большинство людей могут работать удаленно. И пора прекратить собирать что-то руками: это надо поручить роботам. Думаю, в данном сегменте должен быть мощный прорыв в ближайшее время.



Так же очевидно, что при усилении интровертности человека появится более острая необходимость в доставке. И здесь тоже явная недоработка. Стыдно, что в XXI веке пиццу привозят не дроны или беспилотные аппараты, а люди-муравьи на велосипедах с мешками за спиной. Какая-то допотопная варварская технология. Стыдно.



Не сомневаюсь, что по части “беспилотников” мир сейчас поднажмет. В Сингапуре уже ездят автобусы без водителей (правда, по ограниченной территории) и метро без машинистов. Это первые ласточки прогресса. Если принять за истину, что Сингапур – музей обозримого будущего, то беспилотников мы дождемся довольно скоро.



Так как родителям не будет нужды таскаться на другой конец мегаполиса в свои офисы, школы и вузы постепенно перейдут на онлайн-классы. Эксперимент дистанционного обучения в условиях карантина показал, что и дети, и взрослые могут учиться удаленно. Это не снижает базовый уровень их знаний.



Второй вывод, который плавно проистекает из первого, заключается в том, что чем меньше мы перемещаемся, тем меньше загрязняем окружающую среду. Электродвигатели еще не совершенны настолько, чтобы ставить их в самолетах, кораблях, поездах и на всех подряд автомашинах. В итоге выбросы разрушают озоновый слой и провоцируют глобальное потепление, о чем Грета Тунберг неустанно твердит лидерам всех государств мира. Не сомневаюсь, что во время карантина показатели выбросов резко снизятся.



Четвертый возможный позитив нынешнего апокалипсиса касается медицинской сферы. Поскольку все интеллектуальные силы планеты брошены на создание перспективных вакцин против эпидемии, очень вероятно, что в качестве побочного бонуса мы получили сенсационные открытия в области лечения и профилактики многих тяжелых болезней. Не только пресловутого COVID-19



В эпоху прогрессирующего космополитизма, стертости границ, криптовалют, интернета, безналогового пространства и проч. происходящее выглядит как последняя лихорадочная попытка государств продемонстрировать подданным свою власть над ними. Если так, то “ответка” прилетит незамедлительно. И государства заплатят за безразличие к проблемам граждан дальнейшим нивелированием своего значения в системе общества

Третий момент заключается в том, что Китай и Запад, объединенные общим инфекционным горем, возможно, перестанут недружественно конкурировать и возьмутся за ускоренное развертывание 5G общими силами.В первой статье цикла мы писали, что всемирная истерия, возможно, стала бумерангом заговора американцев против Китая, который вырвался вперед в создании технологий промышленного интернета, работающего на 5G. Nokia и Ericsson отставали на два года. Это давало КНР новые экономические преимущества перед Западом в размере $23 трлн. к 2025 году. Кто ж такое допустит!Четвертый возможный позитив нынешнего апокалипсиса касается медицинской сферы. Поскольку все интеллектуальные силы планеты брошены на создание перспективных вакцин против эпидемии, очень вероятно, что в качестве побочного бонуса мы получили сенсационные открытия в области лечения и профилактики многих тяжелых болезней. Не только пресловутого COVID-19. Так обычно бывает: ищут одно, находят другое, тоже полезное. Христофор Колумб, если помните, искал путь в Индию, а приплыл в Америку.Большие надежды возлагаю на Билла Гейтса, который на днях сообщил, что окончательно покидает советы директоров Microsoft и Berkshire Hathaway, и вплотную займется медициной. В частности, Гейтс и его жена со своим фондом наконец вышли за пределы Африки, которую они много лет безрезультатно лечили от множества эпидемий и болячек, и включились в систему GLOPID-R. Благодаря этому, структура, основанная Европейским Союзом для координации внутри ЕС, стала глобальным альянсом международных организаций по финансированию исследований, инвестирующих в обеспечение готовности и реагирование на эпидемии.Очень важно при этом, чтобы из эпидемии и карантина мы вышли не только физически здоровыми, но и психически стабильными. Не погрузились в виртуальный мир, маниакальные страхи, не стали более подвержены синдрому массового психоза. И тут очень важен баланс между необходимостью и чрезмерностью, который особенно ярко проявляется в некоторых странах Европы.У нас на самом деле перебора еще не так много. По части метро, например, на мой взгляд, лишнее. В плане закрытия бизнесов, не вызывающих столпотворения. Очереди на границах из-за невозможности попасть домой в комплекте с ночлегом на холоде еще никого не оздоровили.При этом никто не мешает бегать по стадиону, заниматься на спортплощадках, гулять в парках и в целом находиться за пределами своего жилья. Мы недооцениваем эту возможность. Потому что целый ряд европейских стран за такие прогулки ввел суровые штрафы и людей всерьез загоняют домой, сидеть в четырех стенах и не общаться.Обсуждение чрезвычайный мер в соцсетях выглядит комично, но при условии, что мы это читаем тут, а не живем там.Иногда мне кажется, что невидимое мировое правительство, сговорившись с руководством государств, решило провести глобальные учения по гражданской обороне на случай, например, ядерной войны или угрозы химических катастроф. Впрочем, тогда домоседство и медицинские маски вряд ли помогут. Но, как говорится, тяжело в учении, легко в бою.Пятерку видимых позитивов хочу “подпереть” шуткой, увиденной в сетях: ИГИЛ рекомендует своим террористам не ездить в Европу на джихад из-за коронавируса. Так Европа победила исламский терроризм.Не зря говорят, что в каждой шутке только доля шутки, остальное правда. Заметим, что с момента оглашения эпидемии терактов не было. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить.Теперь о хлебе насущном. Не вижу никаких продвижений в системе человеческого отношения к людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию не по их вине. Когда на произвол судьбы были брошены почти два миллиона жителей Донбасса, на чьей территории вспыхнул пожар войны, мне казалось, что это наш отечественный косяк. Не верилось, что все страны так относятся к своим гражданам. Дескать, мы тут затеяли катавасию, а вы разгребайте. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих.Зимой 2018-го я попала в жесткую ситуацию в Италии. Тогда эту южную страну накрыл невиданный для тех мест снежный ураган с ледяным дождем. Абсолютно страшная штука. Было парализовано транспортное сообщение. Самолеты не летали. Поезда не ходили. Или, того хуже, останавливались в чистом поле, и народ часами мерз в холодных неотапливаемых вагонах без еды и воды. Редкие АЗС были частично закрыты и обесточены. Люди сидели в арендованных авто, без бензина и электрозарядки. И никто не печалился об их участи.Нам как раз нужно было добраться из Милана во Флоренцию. Просидев несколько часов на полу миланского вокзала в компании элегантных итальянок в норковых шубах, мы поняли бесплодность наших ожиданий, взяли напрокат по цене “Порше” крошечный “Фиат” с двигателем 1,2 (по сути, мотоколяску) и со всей славянской безбашенностью двинулись навстречу снежному бурану по обесточенным туннелям и пустынной перекрытой дороге. Столпившиеся на выезде дальнобойщики провожали нас недоуменными взглядами.Мы таки прорвались через чудовищную метель и въехали во Флоренцию. Но опоздали к назначенному времени поселения на 5 (!) минут, и хозяйка жилья не пустила нас ночевать. Ей было безразлично, где мы проведем ночь до утра и как припаркуем машину. С нас взяли не только оплату жилья в полном объеме, но и штраф за опоздание.Пока мы стучали в запертую дверь, “натикали” штрафы за парковку в неположенном месте и “догоняли” нас еще полгода. Потом буран добрался и до благополучной Флоренции: музеи, куда мы заранее купили билеты, были закрыты. Все пропало – и билеты в музеи, и билеты на поезд. Ни копейки нам не вернули.Для меня эта история закончилась еще и госпитализацией по “скорой помощи”. И тут не могу не отдать должное итальянской медицине: она эффективная и дешевая. Именно потому в Италию стекаются пенсионеры со всего мира, которые стали главным объектом атаки коронавируса.К чему я все это рассказываю? К тому, что тогда пострадали несколько тысяч человек в одной отдельно взятой стране на протяжении недели. И никому не было до них дела. Сейчас пострадавших, наверное, миллионы. Но помощь им никто не оказывает. Не смог улететь – плати за жилье сам, пропали билеты – покупай новые за свои деньги. Что ты будешь кушать и как выкручиваться – твои проблемы. Из-за эпидемии матери не могут вернуться к детям, дети к старым больным родителям, не пускают ни на свадьбу, ни проститься с умирающими близкими. Только на похороны, и то при условии, что вы сумеете это доказать и найдете транспорт пересечь границу.Эта всемирная жестокость мотивирована подчинению глобальной цели: остановить распространение вируса, от которого умирают реально мало (если сравнить с другими болезнями), но болеют много. Благородная цель не оправдывает средства. Практически все государства показали себя в этой ситуации с худшей стороны по отношению к своим гражданам. И к чужим тоже.Напрашивается неизбитый философский вывод. В эпоху прогрессирующего космополитизма, стертости границ, криптовалют, интернета, безналогового пространства и проч. происходящее выглядит как последняя лихорадочная попытка государств продемонстрировать подданным свою власть над ними. Если так, то “ответка” прилетит незамедлительно. И государства заплатят за безразличие к проблемам граждан дальнейшим нивелированием своего значения в системе общества.