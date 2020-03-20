На Украине сделали меньше всего в мире тестов на коронавирус

С момента начала пандемии коронавируса на Украине меньше всего в мире сделали тестов на коронавирус. По состоянию на 17 марта - их всего 500 штук. Об этом свидетельствуют данные сервиса Our world in data. При этом в Италии, где стремительно возросла смертность от коронавируса, было сделано почти 150 000 тестов, в Великобритании - более 50 000, в Китае - больше 320 000.

Самые близкие к Украине по количеству проведенных тестов - Новая Зеландия (584) и Пакистан (531).



Между тем более 10 тыс. человек во всем миреуже скончались после заражения коронавирусом, свидетельствуют данные, которые собирает американский университет Джонса Хопкинса.



По данным университета, на 10:43 мск в мире зарегистрирована 10 031 смерть от коронавируса. При этом в Италии к настоящему моменту зарегистрировано больше смертей, чем в лидировавшем до недавних пор по этому показателю Китае - 3 405 против 3 133.



По официальным данным, свыше 244 тыс. человек в мире в разное время заразились COVID-19, при этом свыше 86 тыс. уже выздоровели. Больше всего выздоровевших в Китае, Иране, Италии и Южной Корее.



Наибольшее число случаев заражения на данный момент выявлено в Китае, Италии, Иране, Испании и Германии.



