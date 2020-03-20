Святой Афон запретил въезд паломникам из-за коронавируса

Священный Кинот Афона, руководящий орган монашеской республики, запретил до 30 марта въезд и прекратил выдачу разрешений на посещение монастырей Святой Горы. Решение принято для недопущения распространения коронавируса.



Об этом сообщает агентство церковных новостей Romfea.



Также не разрешается перемещаться из монастыря в монастырь, и все монахи, которым необходимо войти или выйти из Афонского государства, должны получить разрешения своего монастыря.



Было решено немедленно приостановить действие всех "афонских виз", и те, кто сейчас поклоняется в монастырях Святой Горы, должны покинуть их. Въезд сотрудников или других лиц с определенной целью будет разрешен только на основании запроса от монастырей и специального разрешения Священной Эпистасии (исполнительного органа Афона), пишет агентство.



Напомним, что Вселенский патриарх потребовал прекратить богослужения до конца марта.

