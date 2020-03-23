Психотерапевт назвал основной признак склонных к измене мужчин

Мужчины, которые слишком зациклены на своей внешности и привлекательности, более других склонны к измене. Об этом в интервью НСН заявил врач-психотерапевт, сексолог Александр Полеев.



По его мнению, связь между желанием хорошо выглядеть и способностью к измене у представителей мужского пола действительно существует.



"Частые посетители парикмахерских — это мужчины, которые ухаживают за собой. И среди них процент людей, у которых есть любовницы, очевидно, выше, чем у редких посетителей салонов красоты", — считает Полеев.



Эксперт подчеркивает, что причиной жесткой щетины у некоторых мужчин является повышенный тестостерон.



"Вероятно, что именно от этого они могут чаще изменять", — предполагает он.

Полеев утверждает, что схожая тенденция просматривается у тех мужчин, которые часто посещают магазины одежды.



"По статистике, у тех, кто часто туда ходит, у того и женщин больше", — говорит сексолог.



При этом он призывает деликатно подходить к этому вопросу, поскольку желанием следить за собой, мужчина, вероятно, хочет понравиться своей возлюбленной.

