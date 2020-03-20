В Киеве введут режим ЧС

Киевская городская государственная администрация решила ввести чрезвычайную ситуацию в Киеве, о чем заявил первый замглавы КГГА Николай Поворозник, пишет в пятницу, 20 марта, РБК-Украина. По словам чиновника, документы сейчас проходят юридические процедуры.

"На самом деле, решение о чрезвычайной ситуации введено государственной чрезвычайной комиссией по всей территории страны 10 марта. А мы позавчера подтвердили усиление ограничительных мер и ввели чрезвычайную ситуацию на территории города Киева. Все мероприятия, которые есть за чрезвычайной ситуации, в Киеве уже внедряются", - отметил он.



Ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Кабмин ожидает от власти Киева решения о введении чрезвычайной ситуации в столице в связи с распространением коронавируса.



"Сейчас мы не имеем соответствующего решения ... Мы будем ждать от Киева срочного решения для принятия его на уровне правительства", - отметил тогда Аваков.



Перед этим правительство ввело режим чрезвычайной ситуации в Киевской области из-за пандемии коронавируса.

