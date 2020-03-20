Украина отправляет в Китай борт за масками, тестами и медоборудованием

С Украины в Китай вылетает грузовой самолет Ил-76, который привезет лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, маски и аппараты искусственной вентиляции легких. Об этом в пятницу, 20 марта, сообщил народный депутат Андрей Мотовиловец на своей странице в Facebook.



Он отметил, что является одним из пассажирова этого самолета.



"Военный грузовой самолет Ил-76 вскоре взлетает из аэропорта Борисполь в Гуанчжоу, Китай. В 11:00 в субботу борт примет медицинский груз: лабораторные и экспресс-тесты на коронавирус, медицинские маски, аппараты вентиляции легких и многое другое. Я имею честь сопровождать этот полет, чтобы оформить документы и груз", - написал Мотовиловец.



По его словам, на следующей неделе будет выполнен еще один рейс.

