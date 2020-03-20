ЦИК РФ увеличит срок досрочного голосования по Конституции

ЦИК РФ увеличит срок проведения досрочного голосования по внесению изменений в Конституцию РФ с трех до семи дней. Об этом сообщила в пятницу на заседании Центризбиркома его председатель Элла Памфилова.



"Учитывая профилактические меры [по борьбе с коронавирусом], мы предусматриваем возможность проведения голосования вне помещений... с трех до семи дней", - сказала она при обсуждении порядка проведения всероссийского голосования.



Памфилова уточнила, что соответствующее решение должны принимать избирательные комиссии субъектов РФ.



По словнам Памфиловой, ЦИК готов приостановить работу по подготовке к проведению всероссийского голосования по поправке к Конституции РФ, если будет принято решение о его переносе из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации, и восстановить при объявлении новой даты.



"Ни при каких условиях не будет проходить [голосование], если эпидемиологическая ситуация будет нести угрозу населению, оно будет перенесено на тот срок, который наши ведомства, которые за это отвечают, предложат руководству страны и руководство страны примет соответствующее решение", - подчеркнула она.



Памфилова заверила, что если ситуация с эпидемиологической точки зрения будет складываться неблагоприятно, ЦИК готов "в любой момент мероприятия, которые идут в соответствии с этим порядком [о проведении голосования] приостановить и продолжить после того, как будет назначена новая дата для голосования". "Будет изменено решение [о дате голосования] - все приостанавливаем и восстанавливаем, если будет принята новая дата", - подтвердила она, назвав российскую избирательную систему современной, гибкой и готовой к любым ситуациям.



"Но сейчас не расслабляемся", - призвала она членов ЦИК и избирательных комиссий субъектов РФ.

