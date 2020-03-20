Главный санврач Украины назвал причины дефицита антисептиков

Дефицит дезинфицирующих средств, в частности антисептиков, на Украине вызвали две проблемы – бюрократический барьер и нехватка сырья, сообщил главный санитарный врач страны Виктор Ляшко. Дефицит медицинских масок и антисептика образовался в Киеве и Киевской области из-за угрозы распространения нового коронавируса.

Киев из резервного фонда городского бюджета выделил более 383 тысяч долларов на закупку медицинских масок.



"Есть определенная проблема с антисептиками. Мы провели встречу с крупнейшими производителями антисептических средств, где проговорили, почему их нет на рынке. Первый вопрос был в регистрации дезинфицирующих средств. Там возник один бюрократический барьер, который мы в ближайшее время мы решим", - цитирует Ляшко агентство УНИАН.



По его словам, из-за этого барьера производители дезинфицирующих средств облагались налогом. Ляшко пообещал, что до следующей среды эта проблема будет решена.



"Второе — это с наличием сырья... Его нигде нельзя достать", - сказал Ляшко.

