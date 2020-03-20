В МВД рассказали, как предприниматели массово вывозили маски с Украины

В начале эпидемии коронавируса в Китае украинские предприниматели начали вывозить из страны медицинские маски. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.



"Было действительно два письма от секретаря СНБО Данилова от 31 января и 3 февраля к тогдашнему премьер-министру Алексею Гончаруку с требованием принять решение Кабинетом министров о запрете вывоза из Украины медицинских масок и другой такого рода продукции. Но такое решение принято не было - оно было принято только в конце февраля. Поэтому те предприниматели, которые хотели заработать деньги и у которых были маски на складах, они их действительно вывезли из Украины, это факт", - сказал Геращенко.



При этом он отметил, что, насколько ему известно, из государственного резерва маски не продавались.



"Их (в госрезерве – ред.) было около 10 миллионов, и недавно этот реестр был разблокирован, и эти маски были розданы по медицинским учреждениям", - сказал заместитель министра внутренних дел.



Ранее некоторые СМИ сообщали, что премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил, что его страна планировала купить в Украине 2 миллиона медицинских масок за наличные, но Германия предложила более высокую цену и перекупила их.



Позже глава МИД Украины официально отрицал заявление премьер-министра Словакии Петера Пеллегрини о продаже двух миллионов медицинских масок в Германию.

