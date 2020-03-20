В Днепропетровской области у 9 человек подозрение на коронавирус не подтвердилось

После обследования 11 жителей Днепропетровской области инфицирование коронавирусом Covid-19 выявили у двух человек, еще у одного обнаружили грипп, а у 8 пациентов – ОРВИ, сообщил директор департамента здравоохранения Днепропетровской ОГА Валерий Сердюк.



"У девяти жителей Днепропетровской области, которых проверяли на коронавирирус, этой болезни не обнаружили. Еще у двух диагностировали COVID-19. Это супруги, вернулось из Франции. Сейчас они изолированы в городской больнице №21 Днепра, находятся под наблюдением врачей и получают всю необходимую помощь. Состояние здоровья - удовлетворительное. Температура в норме, осложнений нет", - приводит слова Сердюка пресс-служба Днепропетровской ОГА.



Так, по его словам, у одного человека из обследованных медини обнаружили грипп, а у остальных 8 пациентов - обычное ОРВИ



"Прилагаем максимальные усилия, чтобы не допустить распространения болезни в Днепропетровской области. Учебные заведения закрыты на карантин, ограничено движение общественного транспорта. По возможности, работодатели перевели сотрудников на удаленную работу. Больницы - на усиленном режиме", - добавил Сердюк.



Как сообщалось, 19 марта в Днепропетровской области были зафиксированы первые два случая острой респираторной болезни Сovid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщил глава Днепропетровской областной государственной администрации Александр Бондаренко.



Как сообщила пресс-служба обладминистрации, пациенты, у которых обнаружили коронавирус, недавно вернулись в Днепропетровскую область из-за рубежа. Сейчас их состояние здоровья стабильное, чувствуют себя хорошо. Медики выявляют все контакты, которые могли иметь больные, чтобы обследовать этих людей и обеспечить их изоляцию.

