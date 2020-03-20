В Кремле позитивно оценили решение США отправить на 9 мая в Москву советника Трампа

Кремль позитивно воспринял сообщения о том, что американскую делегацию на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве будет возглавлять советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен. Об этом журналистам в пятницу заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



Он добавил, что пока не видел информации от МИД РФ об официальной ноте со стороны США на этот счет. "Но мы слышали заявления. Это позитивные заявления и, естественно, мы весьма позитивно их воспринимаем", - сказал представитель Кремля.



В распространенном в четверг заявлении посла США в Москве Джона Салливана сообщалось о том, что О'Брайен возглавит американскую делегацию на праздновании Дня Победы в Москве. "Приезд высокопоставленной делегации свидетельствует о том, что США чтят память об общих потерях, которые понесли все союзники по антигитлеровской коалиции, американский и советский народы в годы Второй мировой войны, чтобы сделать мир безопасным для всех", - говорилось в заявлении.



Парад в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне пройдет 9 мая 2020 года в Москве. Ранее приглашения посетить российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях были направлены президенту США Дональду Трампу, премьер-министру Великобритании Борису Джонсону, председателю Госсовета КНДР Ким Чен Ыну, руководителям стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества, европейским лидерам. В числе подтвердивших участие в торжествах - лидеры Армении, Белоруссии, Болгарии, Венесуэлы, Индии, Кубы, Франции, Чехии.

