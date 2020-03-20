Закарпатские лесники готовят переворот в ведомстве ради возвращения «лесной мафии»

Чиновники Гослесагенства готовят тайный переворот в ведомстве, воспользовавшись кризисным состоянием в экономике. Еще 14 марта, в разгар борьбы с коронавирусом, в ДТ «Тячевскоелесное хозяйство» состоялось собрание, посвященное дестабилизации ситуации в лесопромышленной отрасли Закарпатской области. На мероприятии «под протокол» присутствовали помощники нардепов, а также директора лесхозов. В частности, И. Барна - директор ДП «Межигорский лесхоз» ,Ю. Сойма, экс- руководитель ДП «Великобычковское лесное хозяйство», М. Бигун, и.о. директора ДП «Брустурянский лесхоз», В. Куцин – директор ДП «Мокрянское лесное хозяйство», Н. Катреняк – глава Тячевского лесхоза. К ним присоединились представители местного бизнеса, также к заговору лесников предложили присоединиться закарпатским депутатам ВР – В. Петевке и В. Лунченко, которые отказались приехать. Организатором процесса смены власти в Гослесагенстве выступил бывший глава Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Украины Валерий Мурга, которого в феврале 2020 года уволили с должности руководителя ведомства. К слову, в прошлом году правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении экс-руководителя областного управления лесоохотничьего хозяйства и его замов: должностных лиц подозревают в злоупотреблении властью или служебным положением. В областной прокуратуре подтвердили, что председатель закарпатского лесхоза совместно с заместителями допустили незаконные рубки древесины на территории заповедного фонда. Убытки для государства составили почти 3 миллиона гривен – написали об этом журналисты издания zaxid.net.

Напомним, что Лесным управлением Закарпатья Валерий Мурга руководил с 2015 года. Эту же должность он занимал при бывшем президенте Викторе Ющенко. За почти всю жизнь работы в лесу Мурга заработал на безбедное существование: ездит на представительском "Мерседесе", живет в частном доме площадью 240 квадратов, при этом, согласно декларации, за год зарабатывает 150.000 гривен.

Неудивительно, что «лесная мафия» области, отлученная от теневых схем, готовит реванш: на совещании обсуждались вопросы организации массовых акций протеста, с целью высказать недоверие нынешнему главе Гослесагентства А. Заболоцкому. В подготовке митингов и пикетов должны были принять участие работники местных лесхозов и связанные с директорами вышеозначенных дп лесозаготовительные и деревообрабатывающие предприятия. Кроме того, на встрече был объявлен сбор средств (читай - взятки) для решения вопроса назначения начальника Закарпатского управления лесного и охотничьего хозяйства Украины – 250 тысяч долларов США.

При этом отставленный с этого поста Валерий Мурга заверил присутствующих, что через два месяца власть «сметут» и он вернется на должность главного лесника Закарпатья.