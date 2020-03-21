На Украине уже более 40 случаев инфицированных коронавирусом

Украине подтверждено еще два случая инфицирования коронавирусом в Киевской и Тернопольской областях, сообщает Министерство здравоохранения Украины. "Минздрав сообщает: по состоянию на 23:00 20 марта в Украине подтверждено 41 случай Covid-19. Новые случаи были зафиксированы в Киевской (1) и Тернопольской (1) областях", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что подтверждено еще 10 случаев инфицирования коронавирусом: новый случай зафиксирован в Черновицкой области, сообщает Министерство здравоохранения Украины.



"Минздрав сообщает: по состоянию на 22:00 20 марта в Украине подтверждено 39 случаев COVID-19. 10 новых случаев зафиксировано в Черновицкой области", - говорится в сообщении.



Сейчас в Украине 3 летальных исхода от COVID-19 в Украине. Пациент, у которого первого зафиксировали Covid-19, уже выздоровел.

