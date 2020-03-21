В Италии за сутки из-за коронавируса умерли 627 человек

627 человек умерли в Италии за последние сутки от заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа. Это новый антирекорд с момента начала эпидемии, жертвами которой в стране стали 4032 человека. Новые данные сообщил в пятницу глава департамента гражданской защиты Анджело Боррелли.



Число вылечившихся увеличилось на 689 и достигло 5129. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 37 860, на 4670 больше, чем накануне, уточнил он. С начала вспышки заразились более 47 тыс. (включая вылечившихся и скончавшихся). "Более 19 тыс. инфицированных с легкими симптомами находятся в изоляции дома, 16 тыс. госпитализированы, 2655 пациентов находятся в отделениях интенсивной терапии, это около 7% от общего числа заразившихся", - сказал Боррелли.



Он категорически отверг информацию о планах департамента начать биологическую обработку атмосферы. Боррелли также допустил, что пик эпидемии может наступить не в грядущие выходные, как считалось ранее, а еще через две недели. Некоторые эксперты, полагаясь на математические расчеты на основе эпидемиологических данных, говорят, что пик в Италии наступит в середине апреля.



С 10 марта на территории всей страны действует карантин, запрещено передвижение людей без веских причин, закрыты все учебные учреждения, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны и бары, спортивные и развлекательные заведения, запрещен въезд туристов. Правительство не исключает, что срок карантина, пока введенного до 3 апреля, будет продлен.

