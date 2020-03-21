МОЗ упростит регистрацию дезинфекторов из-за коронавируса

Министр здравоохранения Илья Емец предложил для эффективной борьбы с коронавирусом упростить регистрацию дезинфекционных средств. Проект соответствующего постановления Министерство охраны здоровья подало на рассмотрение Кабинета Министров, который сегодня проводит внеочередное заседание.

Об этом сообщается в Facebook МОЗ.



"Проект постановления предлагает продлить возможность регистрации дезинфекционных средств на основании положительных заключений государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы до вступления в силу новых порядков исследования специфической активности, безопасности, качества дезинфекционных средств и их испытания на практике, которые уже разрабатываются Министерством охраны здоровья Украины", - сказано в пояснительной записке к документу.



Скриншот из Facebook МОЗ



Предложенная МОЗ мера будет способствовать разработке и поступлению на рынок Украины новых эффективных и безопасных дезинфицирующих средств, предупреждению распространения на территории страны COVID-19, уменьшению случаев внутрибольничной инфекции, а следовательно, и затрат на лечение пациентов.

