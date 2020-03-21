Вирус вырос: карта, деньги, форс-мажор

«Никогда такого не было, и вот опять!» – сказал бы Виктор Черномырдин о ситуации с коронавирусом и принятым в связи с ней в ряде стран режимам чрезвычайного положения. Если официальная «родина» новой инфекции – Китай – путем жестких, но одинаковых для всех мер (и ценой тяжелых, но статистически небольших для своих полутора миллиардов потерь), уже поборола заразу и наращивает свою экономику, готовясь по дешевке скупать активы некоторых особо продвинутых в демократическом плане государств, то старая добрая Европа стала центром пандемии нового типа коронавируса COVID-19.



А ее туристическая Мекка, Италия, лидирует по количеству смертей, догнав и перегнав коммунистическую, но действительно народную республику. Например, за сутки 20 марта в Италии зарегистрировано 627 смертей зараженных коронавирусом, сообщает Reuters.



А всего число итальянцев, погибших от COVID-19 – формы пневмонии, вызываемой коронавирусом, – превысило 4 тысячи, и это очень печальный мировой рекорд.



Но у меня возникает вопрос: сколько всего естественных смертей зарегистрировано в Италии 20 марта 2020г? А 20 марта 2019-го?



Что показала эпидемия?



Карта мира стремительно краснеет, итальянцы поют с балконов, испанцы за свои 25 евро выгуливают чужих собачек, европейские лидеры дают своим народам апокалиптические прогнозы, Ватикан виртуально отпускает католикам грехи… Президент Эстонии Кальюлайд отдала на борьбу с коронавирусом все 395 евро надбавки к зарплате, Макрон на танке, а Батька рекомендует всем трактор – точнее, пахать.



Обыватели всех стран разъединились: пока немногие экстремалы в погоне за лайками облизывают обработанные антисептиком унитазы на камеру, большинство послушно надели маски и вызывают лифт зубочисткой (я это делаю клочком туалетной бумаги, которую накупила специально для ручек и кнопок на моем пути).



Можно сколько угодно говорить о гражданской ответственности и призывать здоровых людей вести себя, как «больные» – чтобы «боясь» заразить других, не заразиться самим – пока гром не грянет, «молнию» никто не заметит.



Перед незнакомым лицом инфекции мир самоизолировался: границы закрыты и любители парижских круассанов могут посетить Венскую оперу лишь виртуально, зато наши носители безвиза не только импортировали на Родину опасные «бациллы», но уже и наградили ими соседей: у четырех молдаван, побывавших в Тернопольской области, 20 марта выявлен коронавирус

Установлены санкции за нарушение правил карантина: административная ответственность в виде штрафа для граждан – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн.), для должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн)

В чем разница между чрезвычайной ситуацией (ЧС) и чрезвычайным положением (ЧП), которое планируется ввести на всей территории Украины? Разумеется, ЧП значительно жестче: если ЧС не предусматривает ограничения основных прав человека, то во время ЧП наши конституционные права и свободы ограничиваются существенно

…временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения и аварийно-спасательных формирований

Что нам остается? Читать – ту же «Чуму» АльбераКамю, например. «Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно»

Посему руководство КНР «построило» и так сверхорганизованных и дисциплинированных китайцев, переписав и пересчитав их заново, заодно выявив среди граждан нелегалов, а также обнулив активность населения в соцсетях – именно так в режиме военного положения борются с паникерами и подстрекателями, поскольку вирус паники порождает хаос, отнюдь не всегда управляемый из Госдепа.В то же время ничего не слышно о жертвах COVID-19 в КНДР – коммуняки их скрывают или «железный занавес» оказался более эффективной защитой, чем респиратор? Или… может, там просто нет тест-систем, а прежний рассадник, но победитель хвори – Китай передал Италии свои?Как бы то ни было, но перед незнакомым лицом инфекции мир самоизолировался: границы закрыты и любители парижских круассанов могут посетить Венскую оперу лишь виртуально, зато наши носители безвиза не только импортировали на Родину опасные «бациллы», но уже и наградили ими соседей: у четырех молдаван, побывавших в Тернопольской области, 20 марта выявлен коронавирус.Посему Украина решила не отставать от стран, которые ввели у себя режим чрезвычайного положения (Болгария, Венгрия, Чехия, Словакия, Испания, Финляндия, США, Казахстан, Сербия), но для начала 12 марта у нас был введен карантин, затем в трех областях – Житомирской, Черновицкой и Киевской – объявлена чрезвычайная ситуация, а 20 марта Кабинет министров Украины объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в Киеве, Днепропетровской и Ивано-Франковской областях. До этого чрезвычайную ситуацию объявили в трех областях – Черновицкой, Житомирской и Киевской.Даже хронически страдающие правовым нигилизмом люди слышали, наверное, о принципе верховенства права: нормы Конституции Украины являются нормами прямого действия (ст. 8 Конституции), а согласно статьи 3 Основного Закона «Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность признаются в Украине наивысшей социальной ценностью. Права и свободы человека и их гарантии определяют содержание и направленность деятельности государства. Государство отвечает перед человеком за свою деятельность. Утверждение и обеспечение прав и свобод человека является главной обязанностью государства».Например, есть у нас Закон Украины «О защите населения от инфекционных болезней», устанавливающий права, обязанности и ответственность юридических и физических лиц в сфере защиты населения от инфекционных болезней.Статья 21 этого Закона предусматривает обязательные профилактические медицинские осмотры, в частности, для лиц, находившихся в контакте с больными особо опасными и опасными инфекционными болезни или бактерионосителями возбудителей этих болезней.А статья 22 – меры в отношении лиц, больных инфекционными болезнями, контактных лиц и бактерионосителей – принудительное лечение.Статья 29 называется «Карантин».Ему корреспондирует Закон Украины «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения», статья 26 которого предусматривает обязательные медицинские осмотры, статья 28 – Госпитализацию и лечение инфекционных больных и носителей возбудителей инфекционных болезней (речь там, правда, о туберкулезе и других социально опасных болезнях).И вот, допустим, вы, ничего не зная о коронавирусе, возвращаетесь из Италии, а вам без вашего согласия измеряют температуру и куда-то вас тащат…Но, зная Конституцию, вы ссылаетесь на статью 28 («Каждый имеет право на уважение его достоинства») и цитируете ее вторую часть: «Ни один человек без его добровольного согласия не может быть подвергнут медицинским, научным или иным опытам» – вы же не знаете, что это за эксперимент был?Однако 17 марта был проголосован и принят законопроект №3219 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предупреждение возникновения и распространения коронавирусной болезни (Covid-19)».В частности, им установлены санкции за нарушение правил карантина: административная ответственность в виде штрафа для граждан – от одной до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. до 34 тыс. грн.), для должностных лиц – в размере от двух до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. до 170 тыс. грн).Административная и уголовная ответственность предусмотрены и за нарушение санитарных правил по предотвращению инфекционных заболеваний – штраф до 51 тыс. грн., а также арест на срок до 6 месяцев или до 3 лет лишения свободы. Если действия виновного повлекли за собой чью-либо смерть, срок тюремного заключения увеличивается до 5-8 лет.Также антивирусный закон предусматривает внесение юридического факта введения карантина в перечень форс-мажорных обстоятельств (юристы знают, насколько это важно в случае неисполнения стороной договора своих обязанностей ввиду обстоятельств непреодолимой силы); возможность работы дома для работников, государственных служащих и служащих органов местного самоуправления и предоставления по их согласию отпуска; предоставление права владельцам менять режимы работы органов, учреждений, предприятий, дополнительные доплаты к заработной плате медицинским и другим работникам, привлеченным к ликвидации заболевания, установление административной ответственности за самовольное оставление места обсервации и др.17 же марта эпидемическую ситуацию в Киевской области классифицировали как медико-биологическую чрезвычайную ситуацию природного характера регионального уровня и установили соответствующий правовой режим.В чем разница между чрезвычайной ситуацией (ЧС) и чрезвычайным положением (ЧП), которое планируется ввести на всей территории Украины?Разумеется, ЧП значительно жестче: если ЧС не предусматривает ограничения основных прав человека, то во время ЧП наши конституционные права и свободы ограничиваются существенно.Так, если сейчас в Киеве закрыто метро и транспортный коллапс на дорогах, но условный троллейбус можно взять штурмом вопреки установленной норме 10 человек, то в режиме ЧП право пользования общественным транспортом останется только у медиков, военных, правоохранителей, аптекарей, спасателей, продавцов продуктовых магазинов, сотрудников коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.Пешком вы прогуляетесь (причем, на лице – маска, на руках– перчатки, при себе антисептик) только в ближайшую булочную или аптеку – ограничение свободы передвижения и штрафы за нарушение домашней самоизоляции.Да, по поводу ст.28 Основного Закона: бригады медиков и других служб будут проверять температуру тех отчаянных граждан, которые передвигаются по улице, направляясь в магазин или аптеку.• ограничение движения транспортных средств и их осмотр;• усиление охраны общественного порядка и объектов, обеспечивающих жизнедеятельность населения и народного хозяйства;• запрет забастовок;• принудительное отчуждение или изъятие имущества у юридических и физических лиц (ваш автомобиль, например, вполне может послужить борьбе с эпидемией. После отмены ЧП вам его вернут, разумеется);• временная или безвозвратная эвакуация людей из мест, опасных дляпроживания, с обязательным предоставлением им стационарного или временного жилья;• установление для юридических лиц квартирной повинности для временного размещения эвакуированных, аварийно-спасательных формирований и военных подразделений, привлеченных к преодолению чрезвычайных ситуаций;• временный запрет строительства новых, расширения действующих предприятий и других объектов, деятельность которых не связана с ликвидацией чрезвычайной ситуации или обеспечением жизнедеятельности населения и аварийно-спасательных формирований;• введение особого порядка распределения продуктов питания и предметов первой необходимости;• мобилизация и использование ресурсов предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности, для предотвращения опасности и ликвидации чрезвычайных ситуаций с обязательной компенсацией понесенных потерь;– установление комендантского часа;– особый порядок распределения продуктов питания;– мобилизация ресурсов предприятий, организаций и учреждений и переориентация производства (не исключаю национализацию некоторых из них);– радикальное уменьшение объемов розничных наличных расчетов (вместо оплаты товаров и услуг банковскими карточками – деньги зло, ибо источник заразы).Информационная безопасность нам будет обеспечена за счет отключения потенциально опасных источников информации.В областях чрезвычайное положение могут ввести не дольше, чем на 60 дней, по всей стране – не дольше, чем на 30 дней.ЧП вводится Указом Президента, но его целесообразность должна обсуждаться на заседании Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО).Чрезвычайное положение сродни военному – 26 ноября 2018 года указом президента Украины, утверждённым Верховной Радой Украины, военное положение было введено в 10 областях и территориальном море Украины на 60 суток, но затем этот срок был сокращён до 30 суток. Однако не дожидаясь окончания этого срока, многие из проголосовавших за ВП парламентариев уехали на каникулы на дальние моря, бросив нас на произвол Агрессора, который просто поленился на нас напасть.Сейчас ехать некуда, поэтому все сроки мы отбудем по полной программе.Как ВОЗ решает, где эпидемия, а где – пандемия? Сезонный грипп обычно охватывает 5–10% популяции, а первая волна пандемии COVID-19 протяженностью 3 месяца поразит 10–30%, – отмечает Sundhedsstyrelsen. По прогнозам десятая часть заразившихся обратятся к врачам, а 20% обратившихся будут госпитализированы, из них 15% потребуют обычного стационарного лечения и 5% — интенсивной терапии. Исходя из этих процентов, минздравы других стран рассчитывают потребность в койко-местах и, что особенно важно, – в средствах респираторной поддержки (высокопоточной кислородотерапии и экстракорпоральной мембранной оксигенации).Но у нас просто загодя введут ЧП и никакая вентиляция легких нам не понадобится.Суды? Они на карантине. И Европейский суд по правам человека решил перейти на дистанционную работу – помещения ЕСПЧ более недоступны для общественности, и слушания, назначенные на март и апрель, отменены в ожидании дальнейших инструкций.Шестимесячный срок подачи заявлений в соответствии со статьей 35 Конвенции о защите права человека и основоположных свобод приостановлен на один месяц, начиная с понедельника 16 марта 2020 года. Все сроки, отведенные для разбирательств, которые в настоящее время находятся на рассмотрении, будут также приостановлены на один месяц.Что нам остается? Читать – ту же «Чуму» АльбераКамю, например. «Он открыл шкаф, вынул из стерилизатора две гигроскопические маски, протянул одну Рамберу и посоветовал ее надеть. Журналист спросил, предохраняет ли маска хоть от чего-нибудь, и Тарру ответил: нет, зато действует на других успокоительно».