ТВ Испании показало, как в страну прибыла партия украинских респираторов

Испанский телеканал RTVE показал, как в страну прибыла партия респираторов из Украины. Этими кадрами канал проиллюстрировал сюжет о нехватке защитных материалов в стране.



Видеосюжет опубликован на сайте телеканала.



На опубликованных кадрах видно, как разгружают коробки с логотипом украинской компании "BUK" и ее слоганом - "Чистый воздух в любых условиях". В сюжете не было указано, какое количество таких респираторов закупила Испания и когда это было сделано.



"BUK" - фирма из Харькова, производит респираторы и фильтры к ним.





