5 фактов о легендарном киносериале «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

40 лет назад на телеэкраны вышел первый фильм о Шерлок е Холмс е и доктор е Ватсон е с Василием Ливановым и Виталием Соломиным в главных ролях . К юбилею культового детектива в субботу, 21 марта, в 11:00 телеканал «Интер» покажет лучшие серии цикла – «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство» и «Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Сокровища Агры». Перед показом самое время вспомнить или узнать интересн ые факты о любимом киносериале.

Успех – в дружбе. Сценарий первых двух серий «Шерлока Холмса и доктора Ватсона» был написан Юлием Дунским и Валерием Фридом по собственной инициативе. Идея будущего телевизионного фильма понравилась режиссеру Игорю Масленникову. Особенно ему показалось интересным, что в сценарии были выписаны взаимоотношения Шерлока Холмса и доктора Ватсона. В отличие от других существующих на то время экранизаций произведений Артура Конан Дойла, где фигурировал только сыщик, в отечественном киносериале незаслуженно обделенный вниманием Ватсон становится одним из главных героев. И именно это многие считают основной изюминкой детективного цикла и главным секретом его популярности. «Английские экранизации Конан Дойла не пользовались большим успехом, потому что англичане превратили героев в знаковые фигуры и заставили обслуживать сюжет, который сам по себе неинтересен, потому что его все знают, – объясняет Василий Ливанов, сыгравший Шерлока Холмса. – Интерес – в характерах героев, их взаимоотношениях. Мы хотели, чтобы зритель видел на экране настоящую дружбу, понимал мотивы поведения этих джентльменов. Вот что интересно и привлекательно. Недаром английская пресса писала: «Русские актеры вернули нам наших национальных героев».

Незапланированное продолжение. Киностудия и творческая команда собирались выпустить только один двухсерийный фильм о приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Но после выхода его на телеэкраны зрители завалили Центральное телевидение письмами с просьбами о продолжении. В результате история сыщика и его друга-доктора растянулась на пять частей и 11 серий. «Наша работа над «Холмсом» была очень похожа на работу самого Конан Дойля над своими рассказами, – вспоминает режиссер Игорь Масленников . – Как известно, он тоже не собирался так много писать о Холмсе. Но первые рассказы стали настолько популярными, что народ требовал еще».

Герой, как с картинки. Руководство киностудии видело в роли Шерлока Холмса актеров Юрского, Кайдановского или Янковского. А режиссер настаивал на кандидатуре Василия Ливанова, с которым он уже работал в фильме «Ярославна, королева Франции». Убедить всех взять именно этого актера Масленникову удалось благодаря иллюстрациям к рассказам о Шерлоке Холмсе, опубликованным в Strand Magazine. На кинопробах Ливанов как две капли воды походил на знаменитого сыщика на этих картинках. «Ливанов – человек породистый, как и Холмс, умеет себя держать, – говорит режиссер. – Если сбрить его усы, с которыми в обычной жизни он никогда не расстается, то получается вылитый Шерлок Холмс. Кроме того, в нем есть какое-то мальчишеское начало, желание «поиграть в англичанство». Мне это тоже не чуждо, поэтому мы работали с удовольствием, несмотря на мое равнодушие к детективам. Между прочим, никакого детектива из наших фильмов и не получилось, а получилась комедия, где главное место занимают человеческие отношения».

А вот роль Джона Ватсона досталась Виталию Соломину именно благодаря усам! Доктора, облик которого в произведениях Конан Дойла никак не описан, искали долго. Выбор на Соломине режиссер остановил после того, как ему попалась на глаза архивная фотография артиста с приклеенными усами, где тот очень походил на англичанина.

Рижская Бейкер-стрит . Чтобы найти места для съемок Викторианской Англии, киношникам пришлось объездить почти весь Советский Союз. Съемки киносериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон» проходили в Риге, Ленинграде, Таллине и в Абхазии. Знаменитый дом на Бейкер-стрит снимали на рижской улице Яуниела, которую также можно увидеть в телефильме «Семнадцать мгновений весны». Дом, где поселились мистер и миссис Ватсон, на самом деле был ленинградским музеем Великой Октябрьской социалистической революции. Пасеку, где жил отошедший от дел Шерлок, снимали на северном берегу Финского залива и в Латвийском этнографическом музее под открытым небом. Баскервиль-холл – в двух замках в Таллине. Знаменитый лондонский вокзал «Виктория» – на Витебском вокзале в Ленинграде. А Рейхенбахским водопадом, где произошла роковая схватка Холмса и Мориарти, стал Гегский водопад в Абхазии. Есть в киносериале и несколько кадров настоящего Лондона: в серии «Сокровища Агры» мелькает реальная Темза – ее по просьбе режиссера снял знакомый корреспондент, который ездил в столицу Великобритании в командировку.

Имперская музыка. Знаменитый саундтрек к фильму создал Владимир Дашкевич. Режиссер долго пытался объяснить композитору, какую мелодию он хочет. «Мне нужно что-нибудь имперское», – повторял Масленников и отказывался от всех вариантов, которые наигрывал Дашкевич, так как они были недостаточно торжественны. В поисках похожего мотива режиссер всю ночь провел у радиоприемника. Самым близким к тому, что он представлял, оказались позывные радиостанции «Би-Би-Си». Он записал их на кассету и дал прослушать композитору. После чего Дашкевич сел за рояль и сыграл первое, что пришло в голову, – так появилась легендарная мелодия киносериала «Шерлок Холмс и доктор Ватсон».