Аваков: Киев останавливает пассажирские перевозки с 22 марта

В Киеве с 22 марта будут остановлены все пассажирские перевозки, сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. "Киев останавливает пассажирские перевозки, кроме работников экстренных служб, аптек и продмагов. С воскресенья", - написал Аваков в комментариях к своей публикации в Фейсбуке в субботу.

Ранее Аваков выступил за срочное введение в стране жесткого "тотального" карантина в связи с пандемией в мире заражения COVID-19.



"Нужно выиграть время, что бы сейчас не подвергались болезни как можно больше украинцев. Каждый день не запредельного напряжения нашей переходной, хромающей медицинской системы - важен! И потому – тотальный полный карантин – моя позиция, о которой хочу просить каждого из Вас и буду настаивать на нем, согласно моим полномочиям в органах власти", - написал Аваков на странице в Фейсбуке в субботу.

